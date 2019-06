Dele Bosne in Hercegovine prizadele poplave

Tuzla, 2. junija - Dele Bosne in Hercegovine so po obilnem deževju prizadele poplave. Narasla voda je v osrednjem delu države v soboto poplavila hiše, rušila mostove in uničila več cest, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Trenutno je najhuje v Tuzli na vzhodu BiH, kjer so zaradi poplav danes razglasili stanje naravne nesreče.