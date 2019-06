Ruiz knockoutiral Joshuo za eno največjih senzacij v zgodovini boksa

New York, 2. junija - Andy Ruiz Jr. je pripravil enega največjih presenečenj v zgodovini boksa. Mehičan z ameriškim potnim listom je v Madison Square Gardnu v New Yorku v dvoboju težke kategorije visoko favoriziranega Anthonyja Joshuo premagal s tehničnim knockoutm v sedmi rundi. Devetindvajsetletni Ruiz je tako novi svetovni prvak po verzijah WBO, IBF, WBA in IBO.