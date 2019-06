Trije zamaskiranci oropali par v stanovanju

Kranj, 2. junija - Trije neznani storilci z zakritimi obrazi so v soboto ob okoli 18.15 pozvonili na vratih stanovanja na Valjavčevi ulici v Kranju. Ko sta lastnika vrata odprla, so storilci vstopili v stanovanje, dva sta zadrževala lastnika, eden pa je odtujil za nekaj sto evrov denarja, nakit, telefon in bančne kartice, je danes sporočila policija.