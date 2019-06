Pogrešajo 17-letno Lariso Strnad iz Celja

Celje, 2. junija - V petek zvečer je od doma odšla Larisa Strnad iz Celja. Nazadnje so jo videli v soboto zjutraj v Trbovljah. Visoka je 160 centimetrov, vitka, dolgih črnih las in rjavih oči. Ob odhodu od doma je bila 17-letnica oblečena v črne hlače v videzu usnja, črno majico in jeans jakno z bleščicami ter obuta v bele športne copate.