Balinarji Trate in Zabič izpadli iz evropskega pokala prvakov

Ljubljana, 1. junija - V povratnih četrtfinalnih tekmah evropskega pokala prvakov slovenska predstavnika v skladu s pričakovanji nista bila uspešna. Balinarji Trate so izgubili tudi drugo tekmo z Balaruc les Bains, tokrat v Franciji s 5:17. Zabičani so še drugič klonili z Istro v Poreču in to z 10:12, tako kot doma in prav tako izpadli.