Naomi Osaka se je poslovila od grand slama, Novak Đoković še v igri

Pariz, 1. junija - Prva igralka sveta Japonka Naomi Osaka je v tretjem krogu OP Francije končala niz šestnajstih zmag na grand slamih, ki so jo pripeljale do naslova na US Opnu in v Melbournu, prvouvrščeni tenisač na lestvici ATP Srb Novak Đoković pa je zabeležil štiriindvajseto zaporedno zmago na največjih turnirjih in ostaja v igri za četrti grand slam v nizu.