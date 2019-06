Roglič v predzadnji etapi izgubil tretje mesto

Montebelluna, 1. junija - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v predzadnji etapi dirke po Italiji in zadnji gorski s ciljem na Monte Aveni izgubil tretje mesto v skupnem seštevku. Do konca Gira je le še nedeljski 17-kilometrski kronometer v Veroni, ki bo dal zadnje odgovore na končni vrstni red.