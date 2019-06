Tavčar in Šimenčeva v rekordnem času na Vršič

Vršič, 1. junija - Na letošnjem zabavnem kolesarskem dogodku Red Bull Goni Pony so padali rekordi. Na 13,5 km dolgi trasi čez 24 tlakovanih serpentin od Kranjske Gore do najvišjega cestnega slovenskega prelaza Vršič se je podalo rekordnih 1319 udeležencev, v ženski in moški konkurenci pa sta padla rekorda proge.