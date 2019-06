Prometna nesreča zaprla predor Karavanke

Ljubljana, 1. junija - Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt predor Karavanke v obe smeri, poroča prometno informacijski center. Zaradi nesreče je sicer zaprta tudi cesta Kobarid - Bovec pri Trnovem ob Soči. Ponekod medtem promet krojijo dela na cesti. Tako so zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani in na primorski avtocesti proti Kopru.

Na primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru je približno trikilometrski zastoj, potovalni čas se podaljša do 20 minut. Polkilometrski zastoj je medtem na štajerski avtocesti pred priključkom Sneberje proti Ljubljani.

Zaradi prireditve bo danes med 14.30 in 18.30 popolnoma zaprta cesta Kranjska Gora - Vršič, zaradi kolesarske prireditve so do 14. ure popolnoma zaprte ceste na relaciji Ajdovščina - Nova Gorica - Solkan - Dobrovo, prav tako do 14. ure pa tudi na cestah med Ptujem in Trnovsko vasjo, Ptuj - Vitomarci, Ptuj - Grabšinci in Bratislavci - Hlaponci.