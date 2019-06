San Sebastian, 1. junija - Nekdanji španski nogometni reprezentant Xabi Alonso bo postal trener B ekipe Real Sociedada, so potrdili iz tega baskovskega kluba. Nekdanji igralec Liverpoola, Real Madrida in Bayerna iz Münchna se bo preselil v San Sebastian in bo v prihodnji sezoni vodil moštvo, ki igra v tretji španski ligi. Sedemintridesetletnik je podpisal dveletno pogodbo.