Za islamske države Jeruzalem nezakonita prestolnica

Meka, 1. junija - Več kot 50 islamskih držav je na vrhu v Meki označilo priznanje Jeruzalema za prestolnico Izraela kot nezakonito in neodgovorno. V današnji sklepni izjavi Organizacije islamskega sodelovanja (OIC) so pozvali države, ki so v Jeruzalem preselile svoja veleposlaništva, naj premislijo svojo odločitev.