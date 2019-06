Na festivalu Slovenska polka in valček slavili Vera & Originali ter Vražji muzikanti

Ljubljana, 1. junija - Na 23. festivalu Slovenska polka in valček je v Poletnem gledališču Studenec v petek nastopilo 12 ansamblov, ki so predstavili šest polk in šest valčkov. Nagrado za najboljšo polko je prejela skladba Srčen - trčen ansambla Vera & Originali. Nagrado za najboljši valček je prejela viža Misel nate ne zaspi ansambla Vražji muzikanti.