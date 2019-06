Slovenski podjetnik leta 2019 je postojnski podjetnik Marjan Batagelj

Portorož, 1. junija - Na kongresu podjetnikov Slovenije so v petek v Portorožu podelili naziv Slovenski podjetnik leta. To je letos postal prvi mož družbe Postojnska jama Marjan Batagelj. Poleg njega sta se za ta naziv sicer potegovala še lastnik podjetja Kronoterm Bogdan Kronovšek in Tomaž Lah iz podjetja Nektar Natura, so sporočili organizatorji.