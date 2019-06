V ZDA narašča število prijav spolnih zlorab katoliških duhovnikov

New York, 1. junija - Poročilo sekretariata za zaščito otrok in mladine pri ameriški škofovski konferenci ugotavlja, da se je število prijav spolnih zlorab s strani katoliških duhovnikov v ZDA v obdobju 12 mesecev, od 1. julija 2017 do 30. junija 2018, v primerjavi s prejšnjim obdobjem več kot podvojilo oziroma naraslo s 693 na 1455 prijav.