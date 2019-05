Primorske novice o napovedanem delu zdravnikov po standardih in normativih (1. 6.)

Koper, 31. maja - Jasna Arko v komentarju Vse v prid bolnih! Kakor kdo in kdaj ... piše o napovedi zdravniškega sindikata Fides, da bodo zdravniki začeli dosledno delati po standardih in normativih. Kot meni avtorica, kljub temu, da zdravstveno ministrstvo in Fides mirita, da bolniki ne bodo ogroženi, med ljudmi ostaja nelagodje.