Pravniki pri Židanu: Za prenehanje mandata Horvatha ni zadostne pravne podlage

Ljubljana, 31. maja - Pravni strokovnjaki so se na posvetu s predsednikom DZ Dejanom Židanom in vodji poslanskih skupin precej poenotili o vprašanju prenehanja funkcije poslanca Ferenca Horvatha. Kot menijo, DZ trenutno nima zadostne pravne podlage, da bi začel ta postopek in ne bi istočasno obstajala velika verjetnost, da bi ustavno sodišče odločitev razveljavilo.