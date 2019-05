Vzdušje na pripravah pokvarile zdravstvene težave Benedejčiča, Kek vpoklical še dva

Kranjska Gora, 31. maja - Priprave slovenske nogometne reprezentance na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2020 proti Avstriji in Latviji so zasenčile težave pomočnika selektorja Matjaža Keka Igorja Benedejčiča. Ta ima po poročanju medijev resne zdravstvene težave, zaradi česar so danes do nadaljnjega odpovedali vse medijske obveznosti.