Pritožba uspela, Slovenija z dvema kolajnama na EP

Pau, 31. maja - Slovenski kajakaši so na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pauju dopolnili uspeh kanuistov, saj so zasedli drugo mesto. Na cilju je bilo sprva videti, da bodo ostali brez kolajne, a so jim po pritožbi vrnili dve kazenski sekundi, kar je bilo dovolj za srebro.