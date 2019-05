Objavljen razpis za subvencionirano bivanje visokošolskih študentov za študijsko leto 2019/20

Ljubljana, 31. maja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes na portalu eVŠ objavilo razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih ter za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2019/2020. Rok za oddajo prošenj je 16. avgust.