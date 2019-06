Zdravniki začenjajo delo po standardih in normativih

Ljubljana, 1. junija - Zdravniki in zobozdravniki bodo danes v skladu z napovedmi zdravniškega sindikata Fides ponekod začeli delo po standardih in normativih iz modre knjige. Vodstvi sindikata in ministrstva za zdravje sta enotni, da oskrba bolnikov zaradi tega ne sme trpeti. Koliko zdravnikov se bo odločilo za tak način dela, v Fidesu ne napovedujejo.