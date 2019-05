Kitajska ZDA vrača žogico: v veljavi višje carine, kmalu črna lista podjetij

pripravilo gospodarsko uredništvo

Peking, 31. maja - Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko prehaja v novo fazo. Ob polnoči po lokalnem času so na Kitajskem v veljavo stopile višje carine na 60 milijard dolarjev ameriškega blaga. V prvi vrsti bodo zajele ameriške kmetijske in živilske izdelke. Poleg tega je Kitajska napovedala črno listo "nezanesljivih" podjetij, s katerimi je tvegano poslovati.