Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 31. maja - SBI TOP indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi je danes pridobil 0,18 odstotka in se ustavil pri 879,06 točke. Vlagatelji so ustvarili za 1,2 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke. Te so z 1,33-odstotno rastjo indeksu tudi najbolj izdatno pomagale navzgor.