Inšpekcija preverja sezonske prodajalce sadja in zelenjave na stojnicah

Ljubljana, 31. maja - V teh dneh poteka poostren uradni nadzor sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah, skupaj ga izvajata inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Inšpektorji ugotavljajo morebitne kršitve živilske zakonodaje pri prodaji sadja in zelenjave.