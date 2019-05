Paloma pripravljena na izvedbo investicije v nov papirni stroj

Sladki Vrh, 31. maja - Družba Paloma je danes umaknila zadnje dele 56 let starega papirnega stroja 3 in s tem pripravila prostor za nov, 65.000-tonski papirni stroj v proizvodnem obratu v Sladkem Vrhu. Kot so sporočili iz družbe, gre za strateško investicijo, ki je ena največjih v Sloveniji v letošnjem letu.