Počivalšek na dvodnevni obisk na Bavarsko

Ljubljana, 3. junija - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se bo danes in v torek mudil v Nemčiji, natančneje na Bavarskem. Tam se bo med drugim udeležil odprtja enega največjih sejmov s področja logistike in transporta v Evropi Transport Logistic, na katerem se bo na skupni stojnici predstavilo 19 slovenskih podjetij, so sporočili z gospodarskega ministrstva.