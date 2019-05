Roparja bencinskega servisa na Celovški cesti v Ljubljani prijeli

Ljubljana, 31. maja - Policisti so v zvezi z jutranjim ropom bencinskega servisa na Celovški cesti prijeli 37- in 35-letnika, oba državljana BiH. Prvi je v prodajalni z grožnjami, podkrepljenimi z nožem, od zaposlenih zahteval denar. Tega je sam odtujil in s kraja peš pobegnil proti Litostrojski cesti skupaj s 35-letnikom. Za oba je odrejeno pridržanje.