V Nemčiji maja občutno nižja inflacija

Berlin, 31. maja - Nemčija je maja zabeležila občuten padec letne inflacije. Cene življenjskih potrebščin so se v največjem gospodarstvu v območju z evrom ta mesec na letni ravni zvišale za 1,4 odstotka, kar je 0,6 odstotne točke manj kot aprila. Cene hrane, energije in drugih dobrin, ki spodbujajo inflacijo, so se namreč podražile bolj zmerno kot v mesecu pred tem.