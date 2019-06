Državno odvetništvo v poročilu za lani opozarja na nekatere nedorečenosti njihovega zakona

Ljubljana, 1. junija - Državno odvetništvo je v poročilu o delu za lani opozorilo na nekatere nedorečenosti in anomalije zakona o državnem odvetništvu. Med drugim so izpostavili različna tolmačenja, kdaj so dolžni podati mnenje za državne organe, ter veliko število zadev, ki so jih prevzeli za Zpiz in ZZZS. "Zato brez sprememb zakona najverjetneje ne bo šlo," ocenjujejo.