Počivalšek z madžarskim kolegom o sodelovanju na področju digitalizacije

Ljubljana, 31. maja - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je na Madžarskem srečal s tamkajšnjim ministrom za inovacije in tehnologijo Laszlom Palkovicsem. Med drugim sta izpostavila sodelovanje na področju digitalizacije in umetne inteligence; kaže se interes slovenskih podjetij za vlaganje v njihovo testno stezo v Zalaegerszegu.