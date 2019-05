Avstrijski policisti Sloveniji vrnili pet Sircev

Celovec, 31. maja - Avstrijska policija je danes ustavila pet Sircev, ki so želeli brez dokumentov vstopiti v Avstrijo. Dva Sirca, ki zakonito živita v Nemčiji, sta jih poskušala z avtomobilom pripeljati čez mejo. Peterico brez dokumentov so avstrijski policisti ustavili na meji s Slovenijo in jih nato predali slovenskim policistom.