Mariborska vzhodna obvoznica zaradi prometne nesreče polovično zaprta

Ljubljana, 31. maja - Mariborska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče polovično zaprta med Dragučovo in priključkom Maribor vzhod. Proti Ljubljani poteka promet preko Pesnice in naprej po hitri cesti skozi Maribor. Proti Šentilju in Pomurju pa promet poteka po odstavnem pasu. Zastoji nastajajo v obe smeri, so sporočili iz prometno-informacijskega centra.