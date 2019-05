Odpoklic Blejske salame Anton in mini Anton

Serijska oznaka Blejske salame je 9141, rok uporabe pa do 4., 7. in 8. junija. Serijska oznaka Blejske salame mini Anton (400 gramov) je prav tako 9141, rok uporabe pa do 7. in 8. junija. Rok uporabnosti in serija izdelka sta odtisnjena na ovoju izdelka.

Za potrošnike, ki niso preobčutljivi na jajčne beljakovine, je živilo varno.

Podjetje kupce prosi, naj izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Za dodatne informacije pa se kupci lahko obrnejo tudi na telefonsko številko podjetja Meso Kamnik 01/ 831-92-40 in 031/805-444 ali na elektronski naslov info@ihan.si.