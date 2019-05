V DZ učitelji o aktivnem državljanstvu

Ljubljana, 31. maja - V državnem zboru danes poteka prvi odprti seminar Aktivno državljanstvo za učitelje osnovnih šol, ki ga je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Zavodom RS za šolstvo in DZ. Okoli 90 udeležencev so nagovorili predsednik DZ Dejan Židan, minister za izobraževanje Jernej Pikalo in direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj.