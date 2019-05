Policisti zasegli lovsko puško, pištole in naboje

Ljubljana, 31. maja - V hišni preiskavi na območju Policijske uprave Ljubljana so policisti v sredo zasegli lovsko puško, tri pištole in več nabojev različnih kalibrov. Zaradi kršitve zakona o orožju, bo lastniku orožja prekrškovni organ izdal odločbo o prekršku, saj nima ustrezne orožne listine, so danes sporočili s policijske uprave.