Uspešen tudi peti krog Partnerstva za spremembe

Ljubljana, 31. maja - Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham Slovenija) in ministrstvo za javno upravo sta danes pripravila zaključno prireditev petega kroga projekta Partnerstvo za spremembe, ki prinaša vpeljavo izboljšav delovanja ter izmenjavo zaposlenih med javnim in zasebnim sektorjem. Bili so si enotni, da so s sodelovanjem dosegli pomembne izboljšave.