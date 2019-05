V napadu na ameriški konvoj v Kabulu mrtvi in ranjeni

Kabul, 31. maja - V napadu na ameriški konvoj v afganistanski prestolnici Kabul so bili danes ubiti najmanj štirje ljudje, še osem pa je ranjenih. Med njimi so tudi štirje ameriški vojaki, so sporočile afganistanske oblasti in ameriško poveljstvo v Afganistanu. Odgovornost za napad so že prevzeli talibanski uporniki.