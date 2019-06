Koprski pravni center največkrat pomagal na področju družinskega prava

Koper, 2. junija - Pravni center za varstvo človekovih pravic iz Kopra vse od ustanovitve leta 2013 nudi brezplačno pravno pomoč. Med prosilci za pomoč je največ brezposelnih in upokojencev, pravniki centra pa so največkrat obravnavali primere s področja družinskega prava, nekoliko manj pa je bilo primerov s področja upravnega in socialnega prava.