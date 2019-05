Sončen konec tedna na ceste vabi številne kolesarje in motoriste

Ljubljana, 31. maja - Agencija za varnost prometa opozarja, da so kolesarji in motoristi najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu, zato tako njih kot tudi vse voznike pozivajo k največji možni stopnji previdnosti. Gostota prometa bo ob koncu tedna že tako povečana, ugodnejše vreme pa privablja tudi več kolesarjev, motoristov in pešcev.