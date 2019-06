Celje, 2. junija - V okviru celjskega projekta Donirana hrana, ki je prerasel meje Celja in postal največji projekt vseh slovenskih Lionsov, so v Celju v petih letih pomoči potrebnim razdelili 70 ton donirane hrane. Dnevno se 264 upravičencem v Celju razdeli od 18 do 25 paketov hrane. Mesečno pa razdelijo od 350 do 400 kilogramov hrane v vrednosti 18.000 evrov.