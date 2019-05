J.K. Rowling bo izdala nove e-knjige o svetu Harryja Potterja

London, 31. maja - J.K. Rowling bo prihodnji mesec izdala štiri nove elektronske knjige in tako omogočila oboževalcem globlji vpogled v bogati svet magije Harryja Potterja. E-knjige bodo na voljo preko spletne strani Pottermore, vsaka od njih pa se bo osredotočala na lekcije iz čarovništva, ki so jih predavali v šoli za čarovnike in čarovnice Bradavičarki.