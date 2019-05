V slovenjgraški bolnišnici nekaj sprememb pri obiskih

Slovenj Gradec, 31. maja - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec bodo s 1. junijem uvedli nekaj sprememb pri obiskih bolnikov. Obiski bodo potekali med 14.30 in 16.30 z nekaj izjemami. V dogovoru z zdravstvenim osebjem so možni tudi obiski izven urnika, v bolniških sobah pa lahko posameznega bolnika naenkrat obiščeta dve zdravi odrasli osebi, so danes sporočili iz bolnišnice.