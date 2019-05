Kitajska v soboto zvišuje carine na ameriško blago

Peking, 31. maja - Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko prehaja v novo fazo. Peking bo namreč v soboto zvišal carine na ameriško blago v vrednosti 60 milijard dolarjev. Carine bodo v prvi vrsti zajele ameriške kmetijske in živilske izdelke, ki se bodo s pet do deset odstotkov zvišale na 25 odstotkov. Gre za protiukrep zaradi zvišanja carin na kitajski uvoz v ZDA.