Umrl je krajinski arhitekt Dušan Ogrin

Ljubljana, 31. maja - V 90. letu je umrl Dušan Ogrin, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, ki je utemeljil in dolga leta vodil študij krajinske arhitekture v Sloveniji, brez njega pa ne bi bilo niti študija krajinske arhitekture na Hrvaškem. Predaval je na 30 univerzah po svetu, med drugim več let na Harvardu, v Zagrebu in Pekingu, so sporočili njegovi kolegi.