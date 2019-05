Bajraktarević novi prvi nadzornik Hita

Nova Gorica, 31. maja - Novi predsednik nadzornega sveta je Gregor Bajraktarević, član uprave Kapitalske družbe. Nadzorniki so ga na to mesto imenovali na četrtkovi seji, ker je Marjan Pintar na njej podal odstopno izjavo z mesta predsednika, bo pa še naprej opravljal funkcijo člana nadzornega sveta, so danes sporočili iz Hita.