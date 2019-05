Nafta zaradi novih trgovinskih konfliktov še cenejša

Singapur, 31. maja - Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju beležile nadaljnji trend padanja. Analitiki negativna gibanja pripisujejo mednarodnim trgovinskim konfliktom. Po trgovinskem sporu s Kitajsko so ZDA zdaj sprožile še trgovinski zaplet z Mehiko. Napovedale so namreč carine na vse blago iz te države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.