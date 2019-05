Newyorške borze končale v zelenem

New York, 30. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Po mnenju borznih analitikov je rast indeksov ponovno oviral trgovinski spor med ZDA in Kitajsko. Donosnost ameriških državnih obveznic je najnižja v zadnjih 20 mesecih, inverzija krivulje donosnosti kratkoročnih in dolgoročnih obveznic pa je največja v zadnjih 12 letih.