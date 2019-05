Primorske novice o vprašanju odstrela volkov (31. 5.)

Koper, 30. maja - Saša Dragoš v komentarju Kmetje ali volkovi? Oboji! piše, da je trajnostno varovanje volkov kompleksno in dodaja, da je upravljanje v Sloveniji spodletelo. Izpostavlja, da bodo kmetje neposredno škodo dobili povrnjeno, huje pa je, ker so živino umaknili v hleve in ker otrokom, pohodnikom in kolesarjem ne zmorejo dopovedati, naj jih ne bo strah.