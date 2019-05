Dan po zaslišanjih o arbitraži na Knovsu očitki med Erjavcem in Toninom

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana, 30. maja - Minister Karl Erjavec je danes predsedniku komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki je v sredo zaslišala nekdanjo agentko v arbitraži Simono Drenik in arbitra Jerneja Sekolca, Mateju Toninu očital, da s svojim ravnanjem škodi slovenskim interesom. Tonin je dejal, da "imamo pravico vedeti, zakaj je prišlo do nepravilnosti".