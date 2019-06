Vrtec Otona Župančiča Maribor z obnovljeno kuhinjo

Maribor, 1. junija - V Vrtcu Otona Župančiča Maribor so ta teden odprli prenovljeno centralno kuhinjo, kjer kuhajo tople obroke za več kot 800 otrok iz skupno petih organizacijskih enot. Kot so sporočili z mariborske občine, so s to naložbo zagotovili tam zaposlenim boljše pogoje dela ter ustrezne sanitarne in prostorske pogoje za pripravo hrane.