Šahisti na srednjeevropskem pokalu v Radencih prvič zmagali

Radenci, 30. maja - Slovenska moška reprezentanca je na srednjeevropskem pokalu v šahu, ki potekal v Radencih, v četrtem krogu prvič zmagala. Z 2,5:1,5 so Slovenci premagali Hrvate in so s tremi točkami na lestvici desetih ekip osmi. Slovenske šahistke so igrala 2:2 s Švico ter so med devetimi ekipami z dvema točkama sedme.